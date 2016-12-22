الدفاع المدني ينقذ عائلة احتجزتها النيران في مكة

نايف السالم (صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من انقاذ عائيلة احتجزتها الأدخنة جراء حريق شب في منزلها بشارع أم القرى .

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إنه في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم تلقت العمليات بلاغاً باشتعال النار في منزل بشارع أم القرى .

وأضاف: توجهت الفرق، ووجدت النار مشتعلة في مطبخ بالدور الثاني في عمارة مكونه من ثلاثة أدوار واحتجاز عائلة بداخل الشقة ، مع وجود كثافة عالية للأدخنه.

وأكد متحدث الدفاع المدني إن وحدات المكافحة والانقاذ اقتحمت الموقع وجرى إخراج العائلة المحتجزة وتمت السيطرة على الحادث وإخمادة دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.