جروس: علينا الاستعداد لديربي جدة بشكل جيد

محمود أحمد (صدى):

أكد السويسري كريستان جروس المدير الفني لنادي الأهلي علي أن فريقه سيستعد للقاء الديربي مع الاتحاد يوم الثلاثاء بالشكل المطلوب وذلك بعد الفوز علي الاتفاق باربعة أهداف في الجولة 14 لدوري جميل للمحترفين.

وقال جروس في تصريحات بعد لقاء الاتفاق :” لدينا مواجهة قوية امام الاتحاد الأسبوع المقبل في كأس ولي العهد وعلينا ان نستعد بالشكل المناسب من أجل تحقيق الفوز”.