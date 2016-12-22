بالصور.. طريقة حساب الدعم النقدي في برنامج «حساب المواطن»

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة المالية اليوم الخميس تفاصيل برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار الوقود، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.

وقدمت الوزارة نماذج وأمثلة لتنسيط طريقة حساب الدعم النقدي في البرنامج، موضحة ان أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

ونشر الحساب الخاص برؤية المملكة 2030 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

ويبين المثال الذي تم التوضيح به على أسرة مكونة من 6 أفراد، بدخل محدود 8500 ريال، مكون من فئتين أعلى وأقل، يتم منح الفئة الأعلى زيادة قدرها 100 ريال على معدل العبء التقديري المقدر بـ 300 ليكون إجمالي المبلغ المستحق للأسرة 400 ريال، وفي الفئة الأقل من الراتب نفسه يتم منح المستفيد ما يعادل 150 زيادة على معدل العبء التقديري، ليصل المبلغ المستحق إلى 700 ريال.

ويتناقص الدعم تدريجيا مع ارتفاع الراتب، في مثل حالة راتب 17500، حيث يمنح 190 ريالا في الفئة الأعلى، فيما تبلغ قيمة العبء التقديري 430 ريالا، أي بنقص يبلغ 240 ريالا، على اعتبار قدرته على تحمل العبء بشكل أكبر من غيره.