محام يهاجم إيفانكا ترامب على متن طائرة: «أبوك يدمر البلاد»

وكالات (صدى):

تعرضت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، إلى هجوم من محام أثناء صعودها برفقة زوجها وأطفالها الثلاثة على رحلة طيران داخلي.

وذكرت صحف أمريكية أن المحامي، دان جولدشتاين، من بروكلين تهجم على إيفانكا لفظيا بعدما صعدت الظائرة مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة صباح الخميس على متن طائرة تابعة لشركة JetBlue كانت متجهة من مدينة نيويورك إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لقضاء إجازة عيد الكريسماس.

وما ان بدأ الركاب يأخذون مقاعدهم، شرع المحاميٍ في الصراخ قائلا: “أبوك (دونالد ترمب) يدمر البلاد”، وكان في هذه اللحظة يحمل طفلا على ذراعه.

وواصل هجومه على إيفانكا، التي التزمت الصمت والحكمة، متسائلا عن السبب الذي يدفعها لاستخدام رحلة طيران عامة، وليس طائرة خاصة.

وتعالى صوت المحامي بنبرة هجومية: “لماذا تتواجد (إيفانكا) على رحلتنا، الأجدر بها أن تستخدم طائرة خاصة، في سخرية واضحة من ابنة الرئيس المنتخب.

من جانبها، حاولت إيفانكا في تلك اللحظات العصيبة أن تشغل أطفالها بأقلام ملونة لتجاوز الموقف العصيب.

ولم يتعرض المحامي بالقول لزوج إيفانكا كوشنر الذي كان يجلس إلى جوارها.

وسارع طاقم الرحلة إلى إنزال المحامي وشريكه والطفل من الطائرة قبل الإقلاع تحسبا لأي تجاوزات أخرى.

وبينما كان طاقم الطائرة يقود المحامي غولدشتاين خارج الطائرة قال لهم الأخير معاتبا: “تطردونني لأنني عبرت عن رأيي”.

وفي وقت لاحق عقب إخراجهم من الطائرة، غرد شريك المحامي، ماثاو ليسنر، على موقع “تويتر”: “غولدشتاين عبر عن الاستياء في لهجة هادئة، ولكن طاقم الطائرة أصر على طردنا من الرحلة”.

والتقط ليسنر لاحقا صورة لإيفانكا وهي تجلس في الطائرة، وأكد واقعة طردهم بسبب التعبير عن الاستياء من الطيران مع عائلة ترمب، ولكنه عاد ليحذف التغريدات المتصلة بالواقعة.