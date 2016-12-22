مدير جامعة جدة: الميزانية تحقق تطلعات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030

نايف السالم (صدى):

أكد مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن الميزانية العامة للدولة جاءت متوافقة مع التطلعات الكبيرة لبرنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030 .

واوضح أن ما يحظى به قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة يؤكد التوجه الحكيم من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى منح الطاقات الوطنية الشابة الاهتمام الكبير سواء من حيث التأهيل أو التحفيز على الإبداع ليكونوا لبنة البناء الأساسية في المستقبل .

وأوضح أن جامعة جدة ستسخر كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية التي خصصت لها لتحقيق تطلعات المستقبل وفق الرؤية الوطنية 2030 ، وهو ما رسمته منذ خطواتها الأولى .

ودعا مدير جامعة جدة الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة التي ترسم المستقبل بخطوات واعية وثاقبة ، من شأنها تعزيز المكانة الكبيرة التي تحظى بها على المستويات كافة .