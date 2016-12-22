أمير تبوك: الميزانية الجديدة تكرس ثقة المواطن في اقتصاد المملكة

محمود البلوي (صدى):

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن الميزانية العامة للدولة حملت رؤى المملكة وتطلعاتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، وأن قيادة البلاد جعلت المواطن هو الهدف الأول بما يضمن عدم تأثره بأي متغيرات من خلال إقرار برنامج التوازن المالي .

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن المضامين السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تؤكد الحرص على كل مامن شأنه مصلحة الوطن والمواطن ، وإصرار الدولة على المضي قدما للمزيد من الرخاء ورفاهية المواطن ، والعمل وفق آليات تضمن رفع كفاءة الأداء والتوازن بما يضمن تحقيق مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م .

وأشار أمير منطقة تبوك إلى ميزانية الخير والنماء وبما ظهرت عليه من مستوى عالي من الشفافية إنما تجسد متانة الاقتصاد السعودي وتكرس الثقة الكبيرة التي يشعر بها المواطن، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها ، وتعاضد وتكاتف أبنائها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .