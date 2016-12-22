المرزوقي: الميزانية الجديدة تؤكد رسوخ الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية

نايف السالم (صدى):

رفع مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2017 م وما تضمنته من ثبات في مواجهة كل التحديات الاقتصادية ورسوخ الاقتصاد السعودي أمام كل الأزمات لا سيما في ظل الواقع الاقتصادي العالمي.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن ميزانية هذا العام التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جاءت متجاوزة ما يُـعانيه الاقتصاد العالمي من انكمَاش وتراجع”.

واَوضح أن الميزانية اعتمدت استمرار السياسات والمشاريع التنموية في شتى المجالات التي تحمل للوطن والمواطن الخير والرفاهية والحياة الكريمة والقفز بمشروعنا التنموي الطموح إلى مستقبل مشرق ، مؤكدا أن الميزانية اهتمت بتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية وبالترشيد وكفاءة الإنتاج والإنفاق ومحاربة الهدر والفساد ورفع رايات الإفصاح والنزاهة والشفافية .

وأوضح أن برنامج التحول الوطني 2020م نجح في تنويع الدخل وخلق روافد مالية جديدة وأنه بهمة الرجال قَــد حقق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة ، لافتا النظر إلى أن ميزانية هذا العام بأرقامها وسياساتها وبرامجها ومؤشراتها جاءت ولله الحمد طموحة ومتفائلة وهذا يفتح أبواب الأمل بمستقبل أفضل للوطن وأجياله القادمة ولأن المواطن شريك في مسيرة التنمية الشاملة فواجبه العمل والالتفاف حول قيادته لبناء وطنه وحمايته من أعداء يتربصون به .