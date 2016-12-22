اعادة فتح سوق «الكريسماس» بعد هجوم الدهس ببرلين

وكالات (صدى):

اعيد فتح سوق لمنتجات الكريسماس ببرلين ، حيث قتل يوم الاثنين الماضي 12 شخصا في هجوم بشاحنة ، اليوم الخميس بعد وضع حواجز خرسانية جديدة من أجل الحماية وتم منع الموسيقى، كعلامة على احترام الضحايا.

وتنتشر الزهور والشموع ورسائل الدعم حول الساحة في الوقت الذي تباع فيه النقانق، والنبيذ والهدايا الاحتفالية.

وقال طالب من برلين لمراسل التلفزيون البريطاني: “الناس ما زالوا خائفين للغاية”.

وكادت أعداد الصحفيين الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم تفوق أعداد مشتري منتجات الكريسماس في وقت مبكر من اليوم، ولكن بحلول منتصف النهار، صار سوق برايتشايدبلاتس مزدحما بشكل تدريجي.

وقال أحد بائعي المنتجات الجلدية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “لسنا سعداء، على وجه التحديد. إن الأمر برمته فظيع للغاية”.

وقالت القسيسة دوروتيا شتراوس إن ما شهده تجار السوق يوم الاثنين من شأنه أيضا أن يترك اثارا نفسية.

وقررت السلطات إعادة افتتاح السوق بعدما أشارت الشرطة إلى أنها جمعت كل ما يلزمها من الأدلة، بما في ذلك بصمات الأصابع التي تربط المشتبه التونسي أنيس العمري بالشاحنة.

وقال كلاوس يورجن ماير، رئيس “إيه جي سيتي” التي تدير السوق، إنه لم ير أي ردود فعل سلبية لهذا القرار.