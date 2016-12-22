الاتحاد يختتم استعداداته لمواجهة الرائد

محمود أحمد (صدى):

اختتم نادي الاتحاد تدريباته اليوم الخميس قبل مواجهة الرائد غدا في الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين تحت قيادة المدير الفني لويس سييرا.

وشارك جميع لاعبي العميد في التدريبات بجاهزية تامة في حين يغيب اللاعب احمد عسيري عن الفريقبسبب حصوله علي الكارت الأحمر أمام الفتح بالجولة الماضية.

وشهد التدريب تنفيذا لبعض الخطط والجمل التكتيكية وشرح لطريقة لعب الرائد.