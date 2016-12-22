الفالح: واثق من التزام منتجي النفط باتفاق خفض الانتاج

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الخميس أنه واثق من إلتزام المنتجين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها باتفاق عالمي جرى التوصل إليه هذا الشهر لكبح الإمدادات.

وقال الفالح لتلفزيون العربية “هناك لجنة مكونة من داخل أوبك ومن خارج أوبك.. وهناك الآن شفافية عالية (في قطاع النفط) من حيث مستويات الإنتاج والتصدير.”

وذكر أن المملكة أبلغت بالفعل عملاءها بأنه سيكون هناك خفض في إمداداتهم من الخام في يناير كانون الثاني.

وأضاف قائلا “طبقنا خفضا عاليا جدا لعملاء أرامكو في أوروبا وأمريكا وبعض العملاء في آسيا.. والذي سيجعل إنتاج المملكة دون السقف المحدد.”

وتعهدت المملكة بخفض إنتاجها إلى 10.058 مليون برميل يوميا في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني لخفض إنتاج المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا.