مشادة كلامية بين شراحيلي وجماهير الشباب

محمود أحمد (صدى):

نشبت مشادة كلامية بين سند شراحيلي لاعب نادي الشباب وجماهير فريقه عقب لقاء القادسية الذي أقيم بالجولة 14 من دوري جميل للمحترفين وانتهي بالتعادل بهدف لمثله.

وجاء ذلك بعد ان ابدت جماهير الفريق غضبها علي إداء اللابين وتدهور مستوي النتائج خلال الفترة الاخيرة.

وانفعل اللاعب علي مجموعة الجماهير قبل انطلاق حافلة النادي قبل ان يتدخل الجهاز الفني للفريق ليحتوي الأزمة.