إستقالة رئيس «هيونداي موتور» بسبب إخفاقه فى عمله

وكالات (صدى):

أكدت مجموعة «هيونداي موتور» اليوم الخميس، استقالة الرئيس التنفيذي لفرعها في أمريكا.

وقالت الشركة التى تعد أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية خلال” بيان لها” أن الإستقالة جاءت بسبب إخفاقه فى القيام بمهام عمله حيث فشل فى الوصول إلى تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

وأضاف البيان أنه سيقوم جيري فلانيري، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي بشغل المنصب مؤقتاً حتى يتم اختيار الرئيس التنفيذي الجديد.

وفى ذات السياق قال فلانيري “أنا متشوق للعمل عن قرب مع موزعينا وموظفينا حول البلاد.” وتابع قائلاً ” “نحن نقدر ما قدمه ديف لهيونداي خلال عقد من الزمن، خصوصاً قيادته لفريق هيونداي في الولايات المتحدة مما جعلنا أقوى كمنظمة.” .

يشار إلى أن مبيعات هيونداي بلغت هذا العام حتى شهر نوفمبر 707,485 سيارة بمعدل نمو يقارب 1,3% مما يعني أن المبيعات هذا العام ليست بذات القوة التي اعتادت عليها هيونداي في السنوات الأخيرة م انعكس بالسلب على نتئاج عمل الشركة التى تطمح لتحقيق المزيد من المبيعات .