اتجاه لزيادة الإستثمارات الأمريكية في المملكة

علي القحطاني (صدى):

يرى كبار خبراء الاستثمار في امريكا أن الوقت الحالي مثالي للاستثمار في المملكة، معتبرين حال السعودية اليوم أشبه بما كانت عليه ألمانيا قبل طفرة التسعينيات، والصين والهند بداية العقد الماضي، قبيل الطفرة الكبرى فيهما.

و أرجع الخبراء نظرتهم تلك إلى الإصلاحات الحكومية التي تهيئ البلاد لعصر ما بعد النفط، ومن أهم ما فيها: تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تصل إلى تريليوني دولار، وتحقيق قفزة في الإيرادات غير النفطية بأكثر من ست مرات، مع خفض الدعم للطاقة بأكثر من 50 مليار دولار.

فضلاً عن التصنيف الذي تحظى به السعودية بين أفضل عشرين دولة في مؤشر البنك الدولي للفاعلية الحكومية، وتصنيفها أيضاً بين أفضل خمس دول في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.