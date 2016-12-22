الإطاحة بـ 6 أشخاص تخصصوا فى سرقة الكيابل الكهربائية فى جدة

نايف السالم (صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية فى فى مكة المكرمة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكيابل الكهربائية النحاسية بجدة.

وكانت الأجهزة الأمنية فى مكة المكرمة تلقت إخطاراً يفيد تمكن الدوريات السرية التابعة لأمن محافظة جدة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص من جنسيات مختلفة تخصصوا في سرقة محطات توزيع الكهرباء والكيابل النحاسية بجدة كما تم ضبط بداخل أحد المستودعات بعض المسروقات.

وجارى مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي وإعداد محضر بالواقعة لإحالة المتهمين لجهات الإختصاص لإتخذا الإجراءت القانونية اللازمة حيالهم .