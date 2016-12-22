رئيس الهيئة : أعداء الوطن يسعون للنيل من لحمتنا الوطنية ببث الشائعات و الأراجيف

طلال الغامدي (صدى):

أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1438/ 1439 في جلسة مجلس الوزراء، اليوم تؤكد متانة اقتصاد المملكة ومقدراتها التي وهبها الله مما يتطلب شكر الله على هذه النعم، مثمنًا الجهود المستمرة التي بذلتها قطاعات الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد ليحقق واقعًا أمثل لهذا الوطن.

و أشار الدكتور المسند إلى ضرورة الالتزام بما ورد في رؤية المملكة 2030 التي تستشرف واقعًا اقتصاديًا وتنمويًا أفضل -بإذن الله- مشددًا على ضرورة تعاون الجميع لإنجاحها،و على ضرورة الأخذ بالأسباب واتخاذ التدابير الاقتصادية والتخطيط المالي السليم .

وحذر معاليه في ختام تصريحه من الانسياق خلف الشائعات والأراجيف التي يسعى لبثها أعداء الوطن الذين يسعون للنيل من لحمة مجتمعنا.