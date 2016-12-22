الفراج: يشيد بالشاعر حيدر العبدالله بعد سخريته منه .. والأخير: سبحان مقلب القلوب

خالد الغامدي (صدى):

قال الشاعر السعودي حيدر العبدالله تعليقا على إعادة نشر الإعلامي وليد الفراج صورة تكريمه على حسابه بـ”تويتر” وإشادته بتكريم أمير الشرقية له بقوله: “سبحان مقلّب القلوب!”.

وأبدى العبدالله تعجبه من إشادة الفراج به بعد أن سخر خلال مقطع فيديو فى برنامجه “أكشن يا دوري” من طريقتة فى إلقاء الشعر بعد إلقاء قصيدته الشهيرة “مخطوطة القرى والظلال” أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفل تدشين مشروعات “أرامكو” وحظى الفيديو بالانتشار على نطاق واسع .

وكان الشاعر الشاب أعاد نشرصور تكريمه من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف،على حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وأرفقها بعبارات” سعدت صباحا بلقاء سمو الأمير الوالد سعود بن نايف، أمير النبل والفخامة، وإهداءه نسخة خاصة من ديوان ترجل يا حصان ومخطوطة عربية للجميل”.