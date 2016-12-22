  • نشر : 2016/12/22 - 9:16 م
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  • الوظائف

للرجال فقط.. وظيفة هندسية بشركة محجوب في الرياض

للرجال فقط.. وظيفة هندسية بشركة محجوب في الرياض
فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن حاجتها لشغل وظيفة هندسية شاغرة للرجال للعمل في شركة محجوب في منطقة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن الوظيفة بأسم مهندس خدمات (منسق)، داعية الراغبين بالتقديم إلى الدخول على بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 2017/2/19م.

لمعرفة الشروط والتقديم من هنا
http://careers.saudieng.sa/ar/job-search-results/





  1. السعودي [ عدد التعليقات: 230 ] 22/12/2016 في
    رد
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