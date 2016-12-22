إصابة شرطيين فى حادث انقلاب دوريتهم بعفيف

عادل الحربي (صدى):

أصيب شرطيين إثر إنقلاب دوريتهم أثناء مباشرتهم بلاغ بمحافظة عفيف .

وكانت الأجهزة الامنية بمحافظة عفيف تلقت إخطاراً يفيد أثناء توجه دورية أمنية لمابشرة بلاغ جنوب المحافظة على طريق الدائري الجنوبي، انقلبت سيارة الدورية التى يستقلها رجلي أمن ما أسفر عن إصابة أحدهما بكسر باليد والأخر فى الرأس .

وانتقلت قوات الشرطة والهلال الأحمر لمباشرة الحادث وتبين وقوع الحادث بسبب انحراف الدورية وسقوطها بإحدى الحفر بجانب الطريق، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .