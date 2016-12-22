الفالح: تأجيل رفع أسعار اللقيم حتى عام 2019

الفالح: تأجيل رفع أسعار اللقيم حتى عام 2019
عادل الحربي (صدى):

أكد خالد الفالح, وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن اسعار اللقيم لصناعة البتروكيماويات لن يتم رفعها هذا العام وسيتم تاجيل الرفع حتى عام 2019 .
وقال الفالح أن ذلك ياتى فى إطار تمكين الصناعة من التأقلم خاصة بعد شهد مطلع عام 2016 إرتفاعاً فى أسعار اللقيم .
وأضاف الفالح أن السعر المرجعي الذي سيتم استعماله عند رفع أسعار اللقيم لايزال تحت الدراسة ولم يتم تحديده بعد وذلك نظرا لاختلاف أسعار اللقيم بين منطقة وأخرى بدول العالم المختلفة .





  1. ردة فعل [ عدد التعليقات: 161 ] 22/12/2016 في
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    وش اللقيم


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