«ميث بوت» يمنح 5 ملايين دولار يوميا لـ«قراصنة» من إعلانات الأنترنت

وكالات (صدى):

نجح قراصنة روس في خداع كبار المعلنين والناشرين على الإنترنت، باستعمال برامج احتيال متطورة تتظاهر بالقيام بأنشطة بشرية، مكنتهم في الحصول على ما يقرب من 5 ملايين دولار يوميا.

وقالت شركة “وايت أوبس” الأمنية إن القراصنة اعتمدوا على مئات الآلاف من المواقع الزائفة على الإنترنت بالإضافة إلى شبكة أجهزة موجودة في دالاس وأمستردام تعمل ببرنامج احتيالي متطور يسمى “ميث بوت”، وهو ما أتاح لهم ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار يوميا.

البرنامج يهدف إلى خلق عدد هائل من الزيارات والمشاهدات الزائفة لهذه المواقع والكسب ماديا منها.

ويمكن لـ”ميث بوت” القيام تلقائيا بسلوكيات بشرية كالنقر على الفيديوهات لتشغيلها أو إيقافها أو تسجيل حسابات زائفة في مواقع كبيرة مثل فيس بوك، ما من شأنه أن يخدع كبرى منصات الإعلانات على الإنترنت.

وتأتي الخدعة الجديدة لتسلط الضوء بشكل أكبر على عمليات الاحتيال الكبيرة على الإنترنت، ولتؤكد ما خلصت له دراسة أمنية سابقة لشركة “كوم سكور” عام 2013.

وكانت الدراسة أوضحت أن أكثر من نصف إعلانات الإنترنت لا يشاهدها المستخدمون، ولكنها تتم عبر برامج احتيالية.