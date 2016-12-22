ترامب داعيا لاستخدام «الفيتو» ضد قرار الاستيطان: «يضع إسرائيل في موقف ضعيف»

واشنطن (صدى):

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن “السلام لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس بفرض شروط عبر الأمم المتحدة”.

ودعا ترامب، الخميس، إلى استخدام الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال ترامب، في بيان نشر على صفحته قي فيس بوك، “يجب استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إسرائيل”، موضحا ان قرارا “مثل هذا سيضع إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية وسيعد ظالما جدا لكافة الإسرائيليين”.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن تصويتا على مشروع قرار يطالب إسرائيل “بوقف فوري وتام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى “وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لمنع صدور القرار.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق الفيتو لمنع إقرار مشروع قرار مماثل، ولم يعرف في الحال ما إذا كان مشروع الجديد سيلقى المصير نفسه أم لا.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.