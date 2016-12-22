رغد صدام حسين عن «ترامب»: «يتمتع بحس سياسي عالٍ»

واشنطن (صدى):

وصفت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه يتمتع بمستوى عال من الحس السياسي.

وأضافت في مقابلة مع شبكة “CNN الأمريكية إن ترامب مختلف تماما عن الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه، ويعلم جيدا أن أخطاء الإدارات السابقة هي من كانت وراء تفكك العراق ووصول الأوضاع إلى ما آلت إليه الآن، ويدرك آيضا ماذا حدث لأبي.

ونفت رغد (48 عاما)، وهي البنت الأولى للزعيم العراقي الراحل وتعيش في العاصمة الأردنية عمان، اتهامات وجهت إليها مؤخرا بدعم تنظيم “داعش” والتشجيع على استيلاء المسلحين على مدينة الموصل.

وأضافت رغد صدام حسين أن بلادها في عهد حكم والدها كانت تنعم بالاستقرار، وأن الغزو الأمريكي تسبب في ظهور الجماعات المتطرفة تحت شعار محاربة الجيش الأمريكي، وأصبح بلدها نقطة جذب للمقاتلين الأجانب وظهور ما يسمى الآن داعش.