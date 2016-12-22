بالفيديو والصور.. حريق هائل يلتهم 140 منزلا في اليابان

طوكيو (صدى):

قالت إدارة الإطفاء في مدينة إتويغاوا اليابانية، إن حريقا امتد إلى 140 بناية في المدينة، وساهمت شدة الرياح في امتداد النيران في المنطقة.

الحريق اندلع في مدينة ايتوغاوا في اقليم نيغاتا بشمال غرب اليابان، الحق خسائر في حوالى 140 مبنى لكنه لم يؤد الى سقوط ضحايا، سوى إصابة سيدتين في الاربعين من العمر بجروح طفيفة.

وارسلت 17 شاحنة اطفاء الى المكان بينما صدر امر باجلاء 586 شخصا من المناطق المحيطة بالحريق.

واندلع الحريق حوالى الساعة 10,30 في مطعم صيني وامتد الى اجنحة ومبان اخرى، وساعد في انتشار النيران أن معظم البيوت اليابانية مبنية من خشب وان كانت مكسية من الخارج بالحجر.

وطلب حاكم المنطقة ريويشي يونياما من الحكومة تدخل القوات البرية للدفاع الذاتي (سلاح البر الياباني) التي توجهت الى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

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