ضبط ثلاثة أشخاص تسببوا في وفاة مقيم أسيوي بالعاصمة المقدسة

نايف السالم (صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ثلاثة أشخاص من أصحاب الجنسية البرماوية تسببوا في وفاة شخص من بني جلدتهم في العقد الخامس من العمر نتيجة مشاجرة داخل منزله.

و أوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي تلقى مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة يوم الأربعاء الموافق 22 ربيع أول 1438 بلاغاً من مقيم من جنسية آسيوية يفيد بوجود شخص متوفي بداخل سكنه.

وأضاف أنه انتقل رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة للموقع، حيث اتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن المتوفي من جنسية آسيوية في العقد الخامس من العمر وقد سقط نتيجة مشاجرة مع ثلاثة أشخاص من بني جلدته.

وتم ضبط المتهمين وسيحالون إلى هئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.