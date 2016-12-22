آل الشيخ : ميزانية الشفافية تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني وتجسّد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين

عادل الحربي (صدى):

عبر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عم شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــــ يحفظهم الله ــــ لما يولونه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع البلدي وحرص على توفير كافة الإمكانات والموارد المالية لتعزيز إسهامات العمل البلدي والنهوض بجودة خدماته في جميع مناطق المملكة دعماً لمسيرة التنمية الشاملة التي تنعم بها بلادنا المباركة.

قال الوزير في تصريح بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي ١٤٣٨هـ – ١٤٣٩هـ، أن ميزانية الشفافية تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني وأولويات المشاريع التنموية والخدمية وتجسّد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات أبناء الشعب السعودي من الخدمات الأساسية، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال معدلات الإنفاق التي تم تخصيصها في جميع المجالات الخدمية والتنموية وخاصة التنمية البشرية باعتبار الإنسان هو محور التنمية والتطوير والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية، ولاسيما أنها الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأضاف أن ميزانية قطاع البلديات والتي بلغت هذا العام 000ر577ر044ر51 مليار ريال، ستعزز بمشيئة الله من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العديد من المجالات مثل الإنارة ورصف وتجميل الطرق والشوارع، ومجالات الإصحاح البيئي، ومشاريع درء مخاطر السيول، ومشاريع إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وتطوير المرافق والمنشآت البلدية وكذلك مشاريع تطوير الواجهات البحرية والرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وغيرها من الخدمات البلدية الى جانب العمل على أتمتة جميع الخدمات البلدية وتحقيق التحول الرقمي من أجل النهوض بخدمة كافة المستفيدين من القطاع البلدي والانتقال إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات المرتكزة على رضى المستفيد النهائي.

وتابع : ما يحظى به القطاع البلدي من دعم لامحدود ورعاية كريمة من قبل القيادة كان له الأثر الكبير في إنجاز خطط وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تحسين وتطوير الأداء والإرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والمساهمة في رفاهيته وازدهاره، حيث أطلقت الوزارة برنامج التحول البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من هذه الرؤية، حيث يهدف هذا البرنامج من خلال (16) مبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في جميع مناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها.

واردف وزير الشؤون البلدية والقروية؛ الوزارة تحرص على إيجاد آليات وبرامج عمل واضحة لدى الأمانات والبلديات والمجالس البلدية لترتيب أولويات تنفيذ المشاريع البلدية بما يحقق أكبر استفادة من الموارد المالية المخصصة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة، داعياً منسوبي الوزارة وكافة العاملين في القطاع البلدي لبذل كافة الجهود من أجل تحويل بنود الإنفاق في ميزانية هذا العام إلى مشروعات وخدمات تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتقديم صورة مشرفة لما تشهده المملكة من نهضة في جميع المجالات والحرص على تطبيق كل معايير الشفافية والنزاهة والجودة في أعمال الصرف والإنفاق بما يحقق استدامة الانتفاع بهذه المشاريع والخدمات وتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.