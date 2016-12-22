السجن 4 أعوام لطالبة روسية حاولت الالتحاق بـ«داعش»

موسكو (صدى):

أصدرت المحكمة العسكرية لمنطقة موسكو، اليوم الخميس، حكما بحق الطالبة بجامعة موسكو الحكومية، ألكساندرا إيفانوفا (فارفارا كاراؤلوفا)، التي حاولت الالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، بالسجن لمدة أربعة أعوام و6 أشهر.

وقال المحامي إيليا نوفيكوف، إن محامي دفاع طالبة جامعة موسكو الحكومية، ألكساندرا إيفانوفا (فارفارا كاراؤلوفا)، سوف تستأنف الحكم في قضية محاولة الانضمام إلى جماعة محظورة «داعش» قبل حلول العام الجديد، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكتب نوفيكوف على تويتر: “حكم على فارفارا كاراؤلوفا بالسجن 4.5 عام من الـ5 سنوات المحتملة، وقبل حلول العام الجديد، سنقدم استئنافا”.

وكانت قصة اختفاء وإلقاء القبض على كاراؤلوفا، أحد المواضيع التي أثارت ضجة إعلامية داخل روسيا في العام الماضي، حيث قامت الطالبة في السنة الثانية بجامعة موسكو، المولعة بدراسات أدبيات الإسلام (السياسي) واللغة العربية باستصدار جواز سفر سرًا، والسفر يوم 27 مايو عام 2015 إلى إسطنبول.

وفي 4 يونيو من العام الماضي، تم إلقاء القبض عليها في مدينة “كيليس” ضمن مجموعة تضم 14 مواطنا روسيا. وفي يوم 11 يونيو عام 2015، تم ترحيلها من تركيا إلى موسكو برفقة أفراد الشرطة الدولية “الإنتربول” وموظفي مديرية الهجرة التركية.