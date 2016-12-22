«دي ميستورا» يحذر من تحول إدلب إلى حلب جديدة

دمشق (صدى):

حذر المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، من تحول إدلب إلى حلب أخرى.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، عن دي ميستورا، قوله إنه يجب تحديد الأماكن التي لجأ إليها المستفيدون من عمليات الإجلاء من حلب، موضحا “بعضهم ذهب إلى غرب حلب وآخرون ذهبوا إلى مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة وآخرون ذهبوا إلى إدلب”.

وشدد المبعوث الدولي على ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وأعرب دي ميستورا عن أمله في انتهاء معركة حلب قبل نهاية العام الجاري، مرحبا بمبادرة الأستانة وأي مبادرات سياسية تساهم في حل الأزمة السورية.