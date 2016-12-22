وزير الخدمة المدنية: نعيش مرحلة تطور تاريخي ونحن نشاهد تفاصيل وأرقام الميزانية

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج أن السعوديون يعيشون مرحلة تغيير وتطوير تاريخي وهم يشاهدون تفاصيل وأرقام هذه الميزانية المباركة ، التي تعكس تصميم قيادتنا الرشيدة على رسم الخطط والاستراتيجيات لرسم مستقبل المواطن تنمويًا وعلى رفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له.

وأوضح العرج، في تصريح صحفي أن هذا يتضح من حجم الإنفاق الحكومي على مقومات توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتدعيم آفاق الرخاء والأمان الاقتصادي المستقبلي لهم، عبر برامج نوعية ومتخصصة كحساب المواطن الموحد، وما سيظهر لنا مستقبلًا- بإذن الله تعالى- سيكون داعمًا أساسيًا في الاستغلال الأمثل لموارد هذه البلاد المباركة.

و أضاف أن ميزانية 2017 هي الأولى في برنامج التحول الوطني 2020 استنادا إلى تنويع مصادر الدخل والإنفاق بعد مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط، والإصلاح المالي والاقتصادي في مرحلة تتطلب هذا الأمر، ما يشكل بداية تأسيس وتكوين صروح المستقبل الاقتصادي والتنموي لشعب المملكة وأجياله القادمة.