وزير العدل يثمن دعم خادم الحرمين لمرفق القضاء وتوفير مقومات تطويره

عادل الحربي (صدى):

ثمن الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لهذا العام، دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، لمرفق القضاء في المملكة، وتوفير مقومات تطويره وتيسير سبل التقاضي.

وأكد وزير العدل أن الأرقام التى كشفت حول الميزانية، تعد مؤشرا لجدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إدارة الموارد المالية بكفاءة وتخفيض عجز الميزانية بالرغم من تراجع أسعار النفط.

وأضاف “الصمعاني” أن ميزانية العام الجديد ستمكِّن الوزارة من تنفيذ مشاريع عدلية وقضائية ستسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن الميزانية التي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مستويات النمو تعكس مزيداً من القوة والتوازن المالي، لدفع عجلة تسارع التنمية وشمولها، وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وتؤكد عزم الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الطموحة التي تدعم نمو الوطن والمواطن.

وتابع، أن الميزانية الجديدة التي تعد أولى ميزانيات رؤية المملكة 2030 جاءت لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل كما حددها خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة “.