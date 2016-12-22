التعادل يحسم مواجهة الخليج والفيصلي

محمود أحمد (صدى):

انتهي لقاء الخليج والفيصلي في الجولة الـ 14 من دوري جميل للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله اليوم الخميس.

ورغم تقدم الخليج بالهدف الأول بأقدام لاعبه عبدالله السالم في الدقيقة 14 الا ان الفيصلي عاد في الشوط الثاني وسجل التعادل عن طريق لاعبه ايفيرالدو ستوم في الدقيقة 65.

ورفع الخليج رصيده الي 12 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب فيما ارتفع رصيد الفيصلي لـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر