تعرف على تفاصيل برنامج الدعم النقدي الجديد “حساب المواطن”

فهد العبدالله (صدى):

أعلنت -قبل قليل- تفاصيل البرنامج الوطني الجديد “حساب المواطن”الذي يهدف لدمج برامج الدعم الحكومي عبر آلية موحدة وأكثر كفاءة وعدالة وفعالية، حيث يعتبر من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي.

و يهدف البرنامج لحماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي ، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

و سيخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها ، فيما يستثني البرنامج الأسر ذات الدخل المرتفع حيث لن يغطيها الدعم .

و يتشكل مقدار الدعم وفقا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد من خلال تحليل مستويات الاستهلاك للطاقة بأنواعها واحتياجات الأسر الأخرى،و سيخض البرنامج للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم وذلك ليعكس أي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.

وتقرر تخصيص مبلغ 25 مليارا للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020 ، كما تقرر فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في 4 جمادى الأولى من العام الجاري الموافق 1 فبراير 2017.

ويتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017.