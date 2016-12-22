الفالح: متفائلون بالميزانية.. وربط الطاقة بالأسعار العالمية سيتم تدريجيا

عادل الحربي (صدى):

أكد “خالد الفالح”، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل تدريجي من اليوم وحتى 2020، مشيرا إلى دعم المواطن بمبلغا شهريا لمساعدته على استيعاب رفع الدعم عبر برنامج “حساب المواطن”،

وأشار “الفالح” في المؤتمر الصحفي للوزراء، عن ميزانية 2017، أن سعر البنزين في المملكة متدني مقارنة بدول العالم الآخرى، مضيفا، أننا ندخل العام الجديد مع توقعات بأن يكون هناك تعافي في أسعار النفط.

وأبدى “الفالح” تفاؤله بالميزانية، لما تحويه من توجيه للإيرادات بكفاءة عالية، منوها أن استهلال المواطن بالمملكة من الطاقة يعادل 3 أضعاف استهلاك غيره.