الجدعان: لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 (2017م) تعد الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلا.

و أوضح الجدعان أن الميزانية تركز بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق .

وقال الوزير :لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بخلاف ما أُعلن في الميزانية ميزانية 2017

وتابع وزير المالية: لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم ولا الشركات السعودية بمشيئة الله تعالى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بمشاركة، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري