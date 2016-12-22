رسوم شهرية على العمالة الوافدة ومرافقيهم بدءا من منتصف 2017

تعتزم الحكومة السعودية تطبيق برنامج “المقابل المالي” بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات.
ووفقا للعربية سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط فب عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
و في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا” لافتة إلى أنه من المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
و في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال”.
و في عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال”.
9 تعليقات
خلهم يدفعون اعرف افغانيه لهم 3 مطاعم وسوبر ماركت وهنود لهم بقالات وعندهم فلل في الهند ومزارع رايحين للهند ريجيل ومحصلينهم هناك يقولون مثل الامير عندنا قصور واجنحه وسيارات ومزارع وكله من الشغل عندنا
من غير اليمنه المحتكرين المطاعم والمطابخ
مافيه احد يقعد عندنا الا يمدح في السعوديه
والله حكومه 100% فلوس كثير مره سعودي بس اكل نوم بيت استراحه بس
هنا فلوس كثير مره حكومه مافيه ضرايب مافيه رسوم كل شيء بسيط
في الهند ضرايب حتى على مساكنهم وبيوتهم وفي مصر يبيعون عليهم الاراضي علشان يسوونها قبوور حتى مايحق لهم يدفنون ميتهم الا بشراء الارض من الحكومه
وفي الدول الثانيه اكيد داكينهم حكوماتهم دك
القرارات هذه تجعل الوافد يلاحض المواطن بعمله دون مضايقات ويساعدون الكفيل على البحث عن المواطن ومنها التقليل من هذه العمالة الزائدة (( الله يطول بعمرك يبوفهد
كويس ونتمنى تقليص اعداد العمالة الوافدة مسويين زحمة بالبلد على قلة فايدة
حلو القرار هذا طيب يخدم المواطن
تقليص ايش حيدفعوه المواطنين حيرفعوا اسعار كل شي خاصة السوبر ماركتتات حسبي الله عليهم اللصوص
حجة جديدة للتجار يرفعون الاسعار وكلها على ظهور الشعب اللي عايش بالاجار
وعليه ديون
اذا على السعودى ان يكون جاهزا للعمل فى اى مهنة بدون عنجهية فارغة
اهم شي المراقبه على الوظائف ل السعودي بعضهم ضعيف عقل يأخذ الف ريال ولا أكثر شوي
ويخليه صاحب الشركه مايداوم والمغفل مادرا انه جالس يساعد صاحب الشركه على التستر ويخلي الشركه نصفها اسماء سعوديين وهميين
لازم تكون مراقبه صارمة
الي يقول بيرفعون الأسعار بلغ وزارة التجاره ماهو نسكت ونشتري ونمشي والله يأخوان ان فيه بعض ربعنا انه يشتري ولأيسال عن السعر والمصيبه ان دخله ماهو عالي لاكن يقول ماحب اكاسر بالسعر وجع راس اجل خل المحل يضحك عليك ويعطيك سعر عالي
شوفو الان الغنم نازل سعرها والدجاج والرز والمطاعم لحد الان ماسكه اسعار الغلا ليه لان حنا السبب والله لو نقاطع المطاعم يوم فقط يوم فقط تعالو شوفو كيف تهوي الأسعار