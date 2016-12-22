الربيعة عبر تويتر: شكرا لخادم الحرمين لاعتماد أكثر من 10 آلاف سرير المرضي في الميزانية

علي القحطاني (صدى):

شكر وزير الصحة “الدكتور توفيق الربيعة” مقام خادم الحرمين الشريفين، على قيمة ما تم تخصيصه لوزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة التي أعلنت اليوم.

واوضح”الربيعة” في تغريدة له: شكرًا لخادم الحرمين، فقد تم اعتماد أكثر من عشرة آلاف سرير جديد في الميزانية، التي سوف تساهم في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-قد أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438- 1439هـ/ 2017م؛ حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها “651” مليار ريال؛ بزيادة قدرها “23%” عن ميزانية هذا العام، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال؛ بزيادة قدرها “6%” عن ميزانية العام الحالي 2016.