جامعة سلطان وغرفة الرياض يوقعان مذكرة تعاون لدعم الاستثمار المنزلي

عادل الحربي (صدى):

وقعت كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سلطان، مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية بالرياض، لتدعيم قطاع الاستثمار المنزلي للأسر المنتجة.

وتقوم غرفة الرياض وفقا لمذكرة التعاون، بحكم خبرتها الميدانية بترشيح عدد من المستثمرات من المنزل للمشاركة بالأنشطة الجامعية والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تقدمها تقدمها كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سلطان وتحتاجها المستثمرات من المنزل, مع تحديد برامج الاستشارات المقدمة للمستثمرات والمشاركة في التنظيم والإشراف على الأنشطة والخدمات المقدمة لهن بالتنسيق مع الجامعة.

كما تقضي المذكرة التى تولى توقيعها كل من مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني والأمين العام المكلف لغرفة الرياض المهندس أحمد بن علي السويلم أثناء زيارة وفد من الغرفة لمقر الجامعة، بأن تنظم الجامعة معرضا لتسويق منتجات المستثمرات من المنزل داخل إحدى منشآتها، مع تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات لتطوير المهارات الاستثمارية والإدارية والمالية والتسويقية وتقديم استشارات إدارية ومالية وتسويقية وقانونية للمستثمرات, مع توقيع بعض عقود توريد بسيطة للغرفة مع السيدات المستثمرات من المنزل.

و يأتي الاتفاق ضمن تفعيل مجالات التعاون فيما بين كلية إدارة الأعمال بالجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا بغرفة الرياض لخدمة المجتمع ودعم التنمية الوطنية ، بخاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز نجاح خطة المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 عبر التكامل بين ما تتمتع به الجامعة من خبرة أكاديمية وتدريبية واستشارية ومرافق متميزة، وما تتمتع به الغرفة من خبرة في قطاع الاستثمار من المنزل.