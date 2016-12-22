‏وزير الطاقة: تسليم مبلغ شهري للمواطن لمساعدته على ترشيد الطاقة

‏وزير الطاقة: تسليم مبلغ شهري للمواطن لمساعدته على ترشيد الطاقة
فهد العبدالله (صدى):

قال وزير الطاقة إن حساب المواطن سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها وسيستلم المواطن مبلغ شهري لمساعدته على ترشيد الطاقة.

يذكر أن وزير المالية، أكد على أن اقتصاد المملكة أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بعد أن كان في المرتبة الـ27 في العام 2003، مشيرا إلى بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4% سنوياً واستثمرت الحكومة 1.7 ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.




23 تعليق


  1. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3352 ] 22/12/2016 في
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    1

    غير راتبه مبلغ شهري

    كفوا والله وجاني في الواتس ان مافيه ضرايب اصلا نهائيا

    وكذلك سيتم مساعدة المواطنين على غلاء الاسعار عبر حساب المواطن الموحد

    باقي الاجانب دكوهم دك

    قبل فتره يتبكبون حلب حلب يموتون اللي فيها واليوم صحيفه ناشره مقطع لهم في حفله ماجنه السواريه مع حريم واضح انهن سوريات والحفله في الدرعيه

    بلاهم الله بالحرب في بلدهم بسبب فعايلهم وجو عندنا بينكبونا ونفس الموال يسوونه في بلدانهم يسوونه هنا تقريبا

    …. لابد من دكهم دك وكسر عيونهم زي منوول والله مايحطون عيونهم بعيون الحريم لكن الحين عطيناهم وجيه وتمردوا على خلق الله

    واللي يفقع التسبد اكثر يجي حاط نفسه سعودي لانه مولود هنا

    مابقى غير يقول انا عتيبي والا قحطاني والا شمري والا عنزي والا اي قبيلي ثاني

  2. خااالد الحلي [ عدد التعليقات: 7 ] 22/12/2016 في
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    2

    يالهوزاني انت لاهوزاني ولاعتيبي انت مندس تبع الخميني.. لو كان بيدي اعطيت اهل حلب مايسد حاجتهم.. سبحان الله يدخلون باسماء اهل القبايل ليثيروا الفتن ويضربوا علاقتنا باشقائنا..بأس المذهب…حسبي الله عليهم ونعم الوكيل

  3. أبو فايز [ عدد التعليقات: 642 ] 22/12/2016 في
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    3

    تفكير جيد انه يساعد المواطن قبل زيادة أسعار الطاقة

  4. مهند [ عدد التعليقات: 2165 ] 22/12/2016 في
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    4

    ميزانية الخير ودايما المملكة ستكون بخير

  5. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11136 ] 22/12/2016 في
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    5

    توكم بتفرضون رسوم على الحاويات….😂😂
    سبحان مغير الأحوال🤗🤗🤗🤗

  6. ميسون [ عدد التعليقات: 1238 ] 22/12/2016 في
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    6

    ميزانية كلها خير وربنا يديم علينا الخير

  7. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3352 ] 22/12/2016 في
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    7

    يا خالد الحلي ________

    ماني لاتبع لاخميني والا كلام فاضي

    ماتبليت على خلق الله انا والا اتهمت احد بعينه وشخص مخصص بشيء

    رح ادخل صحيفة المرصد وتحصل الخبر موجود هناااك

    وساعتها تعال كلمني

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 22/12/2016 في
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    8

    زين والله فيه ناس محتاجين

  9. محشوم [ عدد التعليقات: 47 ] 22/12/2016 في
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    9

    صادق العتيبي . الله يقلعم عن ديرتنا

  10. خااالد الحلي [ عدد التعليقات: 7 ] 22/12/2016 في
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    10

    طيب يالهوزاني كيف تحكم على اهل حلب بمجرد ان سوريين بالدرعيه سوو حفل مختلط…

  11. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 22/12/2016 في
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    11

    خير ان شاء الله

  12. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11136 ] 22/12/2016 في
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    12

    سبحان الله ماشفت الا الهوزاني تحطه مندس وتبع الخميني…
    خلاص أصدرت حكمك…
    ماباقي الا تقول الوحي ينزل عليك….
    الهوزاني صادق والله يقلعهم من البلد
    ماجانا وراهم الا وجع الراس…

  13. متااابع [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
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    13

    المقطع يقلون في الدرعية وناس تقول في جده الوكاد لا بد من تحديد الموقع دامه قريب من علم الساريه
    لاكن انا اتوقع انه فيه جده ل ثلاثة أسباب أولها ان سارية علم جده قريبه من المنازل عكس الدرعيه داخل منتزه وقريب من الخط السريع
    ثنين انارة عامود سارية جده نفس الي في المقطع
    والاهم من الاناره ان العمائر الي في جده عاليه تصل الى 6 ادوار لدرجة السطح الي فيه الحفله مقارب للعلم اما في الدرعيه فقط الفيلا دورين
    اخيرا لبسهم كان صيفي مثل جو جده
    وحنا عندنا برد شديد بالرياض يعني اقرب مالها جده اتمنى تحديد الموقع ولا هو صعب تحديده ومحاسبة صاحب الشقه او العماره
    اما سالفة حلب اسال الله ان يفرج همهم ولا يجوز ان نحكم على مجموعه فاسده ونتهم اَهل حلب بالموضوع بدون تعميم ياأخوان
    مثلا يجي احد من شبابنا يقوم يفعل اي شيً سئ هل تتوقعون من الصح ان نعمم على كل شبابنا

  14. ابو بتال القوس [ عدد التعليقات: 141 ] 22/12/2016 في
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    14

    وحياخذوه مننا برضوا اصحاب الدكاكين والمحلات واصحاب العمائر اللصوص حسبي الله عليهم ونعم الوكيل متابعيننا ما يتركوا لنا نسمة هواء كلو بفلوس

  15. ضويحي شبوة اليمن [ عدد التعليقات: 1204 ] 22/12/2016 في
    رد
    15

    مع احترامي لك يالهوازني للاسف صحيفه…صحيفه عنصريه بمعنى الكلمه واللي قائمين عليها … يحبون الاخبار التي فيها التفرقه والعنصريه ويعلقون هم بانفسهم بتعليقات تجذب القراء للرد عليها امثال ……. وغيرها

  16. ضويحي شبوة اليمن [ عدد التعليقات: 1204 ] 22/12/2016 في
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    16

    للاسف لم يبقى الا هذا الصحيفه واربع صحف الكترونيه لاريد نشر اسمها تتميز بالمهنيه الصحفيه ونبذ العنصريه ونشر التعليقات التي فيها فهم للواقع بعيدا عن تشتيت القارى ولها الشكر مني ولقراها ومعلقينها

  17. عبدالله آل مطر [ عدد التعليقات: 102 ] 22/12/2016 في
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    17

    الهوزاني العتيبي صح لسانك وبيض الله وجهك انشهد بالله ان كلامك نابع من قلب رجال مليان غيره ومحبه لوطنه وديرته واهله بيض الله وجهك ياعتيبي ورايتك بيضاء

  18. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3352 ] 22/12/2016 في
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    18

    وبعدين ماقلت شيء في اهل حلب

    قلت هذولي يتبكبكون عليهم كذب ويسوون عندنا الهوايل

    المفروض على الدولة انها تسفرهم ترى اكثرهم علويه خلهم ينقلعون ويحاربون والسنه بعد تسفرهم مثلهم هم رجال والا حريم خلهم يحررون بلدهم

    لو انهم مسالمين وعايشين حياتهم لحالهم كان ماقلنا شيء لكن يجي سوري مهايطي ويمدح ببشار وعلوي وسخ يسوي حفلات مافرقت معه اصلا

    والا سوري سني يقول وهو يشبك الحريم في الاسواق

    كلهم حتى اليمنه مايحترمون لاقانون دوله والا عادات قبايل والا دين يمسكهم

    والشره ماهي بعليهم علينا حنا اننا عطيناهم وجيه اكثر من اللزوم لين تمردوا

    والا منووول محترمين وكل جاي علشان لقمة عيشة هو وعيالة

    لكن الحين تنفضهم الحكومة نفض

  19. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3352 ] 22/12/2016 في
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    19

    والمحترم من الاجانب محترم والله مااحد يتعرضه نهائيا لاحكومة والا ناس

    ناس جايه تدور ارزاقها اعرف صعايده لهم 30 عام شغالين في عفيف
    وبيجيبون عيالهم يشتغلون بعد

    ريجيل محترمين من زمان وهم شغالين في عفيف يروحون اجازة فترة ثم يرجعون ما احد تطاول عليهم بشيء والا احد اشتكى منهم في شيء

    جاييين يدورون ارزاقهم وارزاق عوايلهم وهم عارفين ان بلدهم فيها من الدعاره والوسخ ما الله به عليم

    لدرجة ان واحد يعلمني يقول لو تنزل المطار هناك وبلبسك السعودي جووك ويجرون على حريمهم ويعرضون عليك حريم كله علشانك سعودي معك فلووس

    يقول من شدة الفساد اللي عندنا دياثه وجراره عند بعض الناس عادي ومراقص وكبريهات ورقاصات

    بس يقول كل واحد الزم ماعليه اهله وحنا في الصعيد اصلا ماعندنا الكلام هذا

    بس في المدن الكبيره

  20. العدناني [ عدد التعليقات: 1323 ] 22/12/2016 في
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    20

    الهوزاني حقود ويؤلب قلوب الخلق على السعوديين
    الله لابارك في أمثاله

  21. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 22/12/2016 في
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    21

  22. Ahmed [ عدد التعليقات: 134 ] 22/12/2016 في
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    22

    الله الله في المواطن لن ينفع البلد الا المواطن , ولن يحميها (بعد الله) الا المواطن , ولن يعمرها الا المواطن , ولن ينعش اقتصادها الا المواطن ولن يحرس امنها الا المواطن

  23. jamalco [ عدد التعليقات: 4571 ] 22/12/2016 في
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    23

    الحمدلله على نعمائه والشكر


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