‏وزير الطاقة: تسليم مبلغ شهري للمواطن لمساعدته على ترشيد الطاقة

فهد العبدالله (صدى):

قال وزير الطاقة إن حساب المواطن سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها وسيستلم المواطن مبلغ شهري لمساعدته على ترشيد الطاقة.

يذكر أن وزير المالية، أكد على أن اقتصاد المملكة أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بعد أن كان في المرتبة الـ27 في العام 2003، مشيرا إلى بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4% سنوياً واستثمرت الحكومة 1.7 ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.