مضاربة بين طلاب قبيلتين بسراة عبيدة تمنعهم من الذهاب للمدرسة خمسة أيام

فهد العبدالله (صدى):

امتنع طلاب الثانوية في قرية القائمة عن الدوام، لليوم الخامس على التوالي، في ثانوية الفيحاء التي تقع بمركز وادي الحيا الذي يبعد عن مقر سكنهم بما يقارب 18 كيلو وأبعد طالب يبعد أكثر من 30 كيلو مترا ما بين مسفلت ووعر .

وتعود أسباب امتناع الطلاب عن الذهاب لمدارسهم إلى المضاربة التي وقعت بين طلاب قبيلتين من القائمة ووادي الحيا يوم الخميس الماضي ،حيث نتج عنها اصابات متفرقة مما استدعى تدخل رجال الأمن .

وابدى الطلاب رفضهم والذي يقدر عددهم بحوالي 70 طالبا وامتنعوا عن الدوام في وادي الحيا وتجمعوا عند مدرسة ابتدائية النابغة الجعدي ومتوسطة بن قدامة التي تخرجوا منها بحجة فتح لهم ثانوية في قريتهم لكونهم يأتون إلى المدرسة لهدف التعليم فقط وليس لتعلم فنون القتال على حد قولهم .

وطالب الأهالي فتح ثانوية بالقائمة بالمئات لدى جميع المسؤولين ولكن لم تجدي ولم تثمر إلى هذه اللحظة ، مما أدى إلى امتناع أبنائهم الطلاب عن الدراسة في ابتدائية النابغة الجعدي ومتوسطة بن قدامة بالقائمة والذي يبلغ تعدادهم 300 طالب وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق لكون تعليم طلاب القرية يقتصر على هاتين المرحلتين والقلة الذين يواصلون دراستهم بسبب ظروف الأهالي المادية وصعوبة تضاريس المنطقة ، والقلة هؤلاء عددهم 70 طالبا في ثانوية واحدة هي ثانوية الفيحاء بوادي الحيا والبقية الباقية بما يزيد على 50 طالبا في الثانويات الأخرى.

ولا يزال طلاب الثانوية من قرية القائمة ممتنعين عن الدوام إلى تاريخ اليوم الخميس الموافق 1438/3/23 لليوم الخامس على التوالي.