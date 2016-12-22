أمير الحدود الشمالية: الميزانية تشهد على اهتمام القيادة بالمواطن

حمود الدهمشي (صدى):

أكد الأمير “مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد” أمير منطقة الحدود الشمالية، أن ما تحمله الميزانية لهذا العام من مشاريع تنموية، تعد شاهدا على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات والمرافق للمواطن، تحت مظلة الأمن التى ينعم بها الوطن، مشيرا لقوة اقتصاد المملكة، رغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم.

وأشار أن المشاريع التنموية التى دشنها خادم الحرمين الملك “سلمان بن عبد العزيز” قبل أيام بالمنطقة الشرقية، تعد إضافة للإنجازات التي تحققت لأبناء الوطن، وجعلت البلاد تقف في مصاف الدول المتقدمة.

ورفع الأمير مشعل شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، على ماحملته الميزانية العامة للدولة.