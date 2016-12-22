قاضي أمريكي يمنع مبتعث سعودي من السفر على خلفية اتهامه بإجهاض صديقته

واشنطن (صدى):

بعد أن أثار المدعون في قضية المبتعث السعودي(23 عاما) في أمريكا المتهم بمحاولة إجهاض صديقته بالقوة باستخدام “آلة حادة” العام الماضي مخاوف من أن يحاول مغادرة البلاد،تم منعه بالفعل من مغادرة ولاية كولورادو على ذمة القضية تنفيذاً لأمر قاضي أمريكي.

ووفقا لصحيفة”جازيت” فقد تقدمت زميلة الطالب السعودي بشكوى في اكتوبر 2016 تتهمه فيها بأنه حاول إجهاضها بالقوة رغمًا عنها، رغم زواجه منها في عام 2015 وهو ما انكره المبتعث مدعياً انها صديقته فقط.

ويواجه المبتعث السعودي 11 اتهامًا منها العنف المنزلي والاعتداء الجنسي ومحاولة إجهاض وقتل جنين صديقته، والخطف وحدد القاضي جلسة المحاكمة في 26 يونيو المقبل.

و كانت المجني عليها -وهي مهاجرة من كازاخستان- قد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة ببعض الأدلة لتأكيد مزاعمها، ومنها سجلات طبية تؤكد أنها كانت حاملًا في عام 2015، وصورة من هاتفها الجوال لآثار عملية الإجهاض، و على اثر الاتهامات تم اعتقال المبتعث السعودي في 26 سبتمبر الماضي.