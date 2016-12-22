قاضي أمريكي يمنع مبتعث سعودي من السفر على خلفية اتهامه بإجهاض صديقته

بعد أن أثار المدعون في قضية المبتعث السعودي(23 عاما) في أمريكا المتهم بمحاولة إجهاض صديقته بالقوة باستخدام “آلة حادة” العام الماضي مخاوف من أن يحاول مغادرة البلاد،تم منعه بالفعل من مغادرة ولاية كولورادو على ذمة القضية تنفيذاً لأمر قاضي أمريكي.
ووفقا لصحيفة”جازيت” فقد تقدمت زميلة الطالب السعودي بشكوى في اكتوبر 2016 تتهمه فيها بأنه حاول إجهاضها بالقوة رغمًا عنها، رغم زواجه منها في عام 2015 وهو ما انكره المبتعث مدعياً انها صديقته فقط.
ويواجه المبتعث السعودي 11 اتهامًا منها العنف المنزلي والاعتداء الجنسي ومحاولة إجهاض وقتل جنين صديقته، والخطف وحدد القاضي جلسة المحاكمة في 26 يونيو المقبل.
و كانت المجني عليها -وهي مهاجرة من كازاخستان- قد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة ببعض الأدلة لتأكيد مزاعمها، ومنها سجلات طبية تؤكد أنها كانت حاملًا في عام 2015، وصورة من هاتفها الجوال لآثار عملية الإجهاض، و على اثر الاتهامات تم اعتقال المبتعث السعودي في 26 سبتمبر الماضي.
5 تعليقات
لا حول ولاقوه الا بالله كثرت سوء بعض مبتعثينا وبلاويهم بالفتره الأخيره صار الواحد يروح يتعرف ويتزوج سر واجهاض استغفر الله الله يهديهم
والله من الاخر يرووح وش يسوي هنااك حريم عرايا في كل مكان
يمشي وسلاحه مرفوع 24 % والله لاعلم والا معرفه
شهوات في كل مكان حتى في جامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم
والله لو يبلغ من التقوى مبلغ الصحابه ان مااحد يتحمل فتنة النساء نهائيا
قصدي 24 ساعه
أذا فقد الأنسان الوزاع الديني سيفعل أي شيء ويتعذر بلبس الأنسان الذي أمامه وشكله وما أكثرهم ينظر للمرأة لأنها لابسة كذا وكذا او العكس. مالك ومالها غض بصرك وأترك أمرها الى الله.مثل اللي يترك يصلي يقول مافيه ماء رغم أن التيمم يفي بالغرض لعدم وجود الماء. ولكن هو يخلق لنفسه العذر الغير شرعي ديننا يحثنا على غض البصر للرجل والمرأة قبل كل شيء
المبتعث يبتعث لأكثر من الدراسة وهو تمثيل الوطن والمواطنين في الخارج ومع الأسف الشديد امثاله ماعندهم أي مسؤولية يؤهلهم لذا الشئ او الزواج او الانجاب فمصيبة لمن تجتمع ال3 عنده
اما اذا كان الانجاب عن طريق الزنا فالمصيبة أعظم