تخصيص 120 مليار ريال بالموازنة الجديدة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة المالية، أن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قد خصص له في الميزانية 120 مليار ريال، وتضمنت الميزانية، مبادرات جديدة واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439هـ، أنه يجري حاليا تنفيذ وتطوير 38 مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية 9100 سرير، إضافة إلى مدينتين طبيتين , بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2350 سريراً، وتم خلال العام المالي الحالي 1437 / 1438 استلام 23 مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية 4250 سريراً.

وتابع البيان، أنه في مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة, ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.

فيما تم تخصيص 155 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي 51 مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام.

كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 105.042 كيلو مترا منها 2.416 كيلو مترا، تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 “2016م”.

كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 37.941 كيلو مترا، منها 2.048 كيلو مترا، تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 “2016م”، وتنفيذ 6 سدود، و حفر 62 بئراً، وإنشاء 7 محطات معالجة الصرف، و 5 محطات تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. وتضمنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية 11 مليار ريال.