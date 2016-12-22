خبراء اقتصاديين: المملكة نجحت في تخفيض العجز في 2016 عن التوقّعات والتقديرات

عادل الحربي (صدى):

أكد عدد من المختصين والخبراء الاقتصاديين أن الحكومة السعودية تسعى لتحقيق ميزانية متوازنة ابتداءً من 2020.

و أوضح مختصون بحسب”العربية” أن المملكة نجحت في تخفيض العجز في 2016 عن التوقّعات والتقديرات.

و كان عدد من الخبراء قد توقع، أن يكون عجز الميزانية العامة للدولة أقل منه عما كان مقدراً في بداية العام، وذلك نتيجة للسياسات الحصيفة التي اتبعتها الدولة خلال الفترة المنصرمة من العام، إضافة إلى ما شهدته أسواق النفط من تعاف خلال العام 2016، في الأسعار بعد وصولها لمستويات دون 30 دولار للبرميل في فترات من العام.