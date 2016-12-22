معاذ محمود (صدى):

أعلن فريقا الخليج والفيصلي تشكيلتهما لمباراتهما في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين.

وضمت تشكيلة الخليج كلا من:

1- مسلم آل فريج

2- عبدالإله بخاري

4 – فيصل الخراع

11 – عبدالله السالم

12 – شافي الدوسري

14 – علاء ريشاني

20 – محمد المطوع

40 – أداما فرانسوا

50 – طلال مجرشي

78 – علي لاجامي

87 – قاسم لاجامي

فيما ضمت تشكيلة الفيصلي كلا من:

26 – مصطفى ملائكة 4 – رافائيل برجير

5 – محمد سالم

6 – عمر عبدالعزيز

7 – وسام السويد

8 – لويز غوستافو

15 – منصور حمزي

20 – غونزالو كابريرا

21 – عبدالله عواجي

28 – سلطان البيشي

45 – نادر المولدش

[١٦:١٥، ٢٠١٦/١٢/٢٢] ‪‪‎+‎٢‎٠‎ ‎١‎٢‎٢‎ ‎١‎٥‎١‎ ‎٨‎٩‎٦‎٤‬‬: تشكيلة الخليج والفيصلي في الجولة 14 لدوري جميل

معاذ محمود

أعلن فريقا الخليج والفيصلي تشكيلتهما لمباراتهما في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين.

وضمت تشكيلة الخليج كلا من:

1- مسلم آل فريج

2- عبدالإله بخاري

4 – فيصل الخراع

11 – عبدالله السالم

12 – شافي الدوسري

14 – علاء ريشاني

20 – محمد المطوع

40 – أداما فرانسوا

50 – طلال مجرشي

78 – علي لاجامي

87 – قاسم لاجامي

فيما ضمت تشكيلة الفيصلي كلا من:

26 – مصطفى ملائكة

4 – رافائيل برجير

5 – محمد سالم

6 – عمر عبدالعزيز

7 – وسام السويد

8 – لويز غوستافو

15 – منصور حمزي

20 – غونزالو كابريرا

21 – عبدالله عواجي

28 – سلطان البيشي

45 – نادر المولدش