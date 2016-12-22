أعلن فريقا الخليج والفيصلي تشكيلتهما لمباراتهما في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين.
وضمت تشكيلة الخليج كلا من:
1- مسلم آل فريج
2- عبدالإله بخاري
4 – فيصل الخراع
11 – عبدالله السالم
12 – شافي الدوسري
14 – علاء ريشاني
20 – محمد المطوع
40 – أداما فرانسوا
50 – طلال مجرشي
78 – علي لاجامي
87 – قاسم لاجامي
فيما ضمت تشكيلة الفيصلي كلا من:
26 – مصطفى ملائكة 4 – رافائيل برجير
5 – محمد سالم
6 – عمر عبدالعزيز
7 – وسام السويد
8 – لويز غوستافو
15 – منصور حمزي
20 – غونزالو كابريرا
21 – عبدالله عواجي
28 – سلطان البيشي
45 – نادر المولدش
[١٦:١٥، ٢٠١٦/١٢/٢٢] +٢٠ ١٢٢ ١٥١ ٨٩٦٤: تشكيلة الخليج والفيصلي في الجولة 14 لدوري جميل
معاذ محمود
أعلن فريقا الخليج والفيصلي تشكيلتهما لمباراتهما في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين.
وضمت تشكيلة الخليج كلا من:
1- مسلم آل فريج
2- عبدالإله بخاري
4 – فيصل الخراع
11 – عبدالله السالم
12 – شافي الدوسري
14 – علاء ريشاني
20 – محمد المطوع
40 – أداما فرانسوا
50 – طلال مجرشي
78 – علي لاجامي
87 – قاسم لاجامي
فيما ضمت تشكيلة الفيصلي كلا من:
26 – مصطفى ملائكة
4 – رافائيل برجير
5 – محمد سالم
6 – عمر عبدالعزيز
7 – وسام السويد
8 – لويز غوستافو
15 – منصور حمزي
20 – غونزالو كابريرا
21 – عبدالله عواجي
28 – سلطان البيشي
45 – نادر المولدش