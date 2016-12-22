تعرف على مخصصات قطاعات الدولة في الموازنة الجديدة

عادل الحربي (صدى):

خصصت ميزانية المملكة لـ2017، ثلث نفقاتها على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، بنحو 36% من إجمالي نفقات الميزانية المقدرة بنحو 890 مليار ريال.

ونال التعليم النصيب الأكير من نفقات الميزانية التى زعت على 9 قطاعات رئيسية، بـ200 مليار ريال، تلاه القطاع العسكري بـ190 مليار ريال، فيما خصص لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال.

وخصصت الميزانية 107 مليارات ريال لوحدة البرامج العامة، ثم قطاع الأمن والمناطق الإدارية بنفقات تبلغ 96.6 مليار ريال، ثم قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنفقات تبلغ 52 مليار ريال، كما خصصت 47.9 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، و 47.2 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية، و 26.7 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة، بحسب العربية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” قد أكد خلال ترأسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم، بقصر اليمامة بالرياض لإقرار الميزانية العامة للدولة، على أن الميزانية الحالية ستدعم التكامل بين الأجهزة الحكومية لمواصلة الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة”، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، نتيجة للسياسات الحصيفة التى اتخذتها الدولة.