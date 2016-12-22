بالفيديو.. ماميتش: حسين عبد الغني لن يلعب مع النصر هذا الموسم

معاذ محمود (صدى):

أكد الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني لنادي النصر السعودي، أن حسين عبد الغني قائد النصر، لن يلعب مع الفريق هذا الموسم.

وأضاف “زوران” عقب فوز فريقه على الفتح أمس في الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين 2 / 1 “عبد الغني لن يلعب مع الفريق هذا الموسم.

يذكر ان العلاقة بين عبد الغني وزوران تشهد توترًا كبيرًا حيث كادا أن يشتبكا بالأيدي أثناء إحدى تدريبات الفريق ما اضطر اللاعب للتقدم بالحصول على أجازة.