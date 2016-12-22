اليجري: علينا مواجهة ميلان بكل قوة للفوز بالسوبر

محمود أحمد (صدى):
أكد الإيطالي ماكسمليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس علي جاهزية لاعبيه لمواجهة ميلان غدا في لقاء السوبر الإيطالي بالعاصمة القطرية الدوحة.
أكد الإيطالي ماكسمليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس علي جاهزية لاعبيه لمواجهة ميلان غدا في لقاء السوبر الإيطالي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال اليجري في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء :” نحن في حالة ممتازة الآن ولكن بالرغم من ذلك لن يكون هذا ضامناً للفوز بالسوبر ، نحن نعلم ما يستطيع ميلان فعله. لذا يجب علينا اللعب غداً باحترام وتواضع وتركيز”.
وأضاف :” “لأسباب كثيرة وضعنا الكثيرين كالمرشح الأكبر للفوز غداً لذا سيلعب ميلان غداً بدون خوف”.
وتابع :””انتظر من اللاعبين الفوز بالكأس غداً، ستكون الهدية الأفضل بالنسبة لي”.