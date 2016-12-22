اليجري: علينا مواجهة ميلان بكل قوة للفوز بالسوبر

محمود أحمد (صدى):

أكد الإيطالي ماكسمليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس علي جاهزية لاعبيه لمواجهة ميلان غدا في لقاء السوبر الإيطالي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال اليجري في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء :” نحن في حالة ممتازة الآن ولكن بالرغم من ذلك لن يكون هذا ضامناً للفوز بالسوبر ، نحن نعلم ما يستطيع ميلان فعله. لذا يجب علينا اللعب غداً باحترام وتواضع وتركيز”.

وأضاف :” “لأسباب كثيرة وضعنا الكثيرين كالمرشح الأكبر للفوز غداً لذا سيلعب ميلان غداً بدون خوف”.

وتابع :””انتظر من اللاعبين الفوز بالكأس غداً، ستكون الهدية الأفضل بالنسبة لي”.