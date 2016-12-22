دوريات المجاهدين بالدرب تضبط كميات خمور قبل بيعها بوادي عتود

حسن الجعفري (صدى):

تمكنت دوريات قطاع المجاهدين بالدرب ، من ضبط كميات من الخمور خلال الأربع عشر يوم الماضية بوادي عتود بمحافظة الدرب.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لفرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، بأن دوريات قطاع المجاهدين بالدرب تقوم بعمليات مكثفة لمحاربة المفسدين ممن دأبوا على نفث

السموم ونشر الإجرام ورصد مواقعهم ومن ثم مداهمتها في الأودية وبين الأحراش أسفرت تلك العمليات من ضبط كميات كبيرة من العبوات الجاهزة المتنوعة المعدة للترويح بلغ العدد الاجمالي ٥٠٧٥ خمسة الااف وخمسة وسبعون لتر خمور

، و اعداد كبيرة من أكياس السكر وأسطوانات الغاز وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع،

وأضاف بن قزيز

ان رجال المجاهدين ماضين في مجابهة من تسول له نفسه العبث بالأمن ونشرالسوء بين أفرادالمجتمع.