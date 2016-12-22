مقتل وإصابة 15 حوثيا في اشتباكات مع الجيش بتعز

فهمي محمد (صدى):

قتل 6 من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، وإصيب 9 آخرون، في اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الجيش الوطني، في محيط معسكر “التشريفات” شرق تعز، وبمناطق “الأحكوم” التابعة لمديرية حيفان جنوب المدينة.

وقال مصدر عسكري، أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية مواقع وتجمعات للميليشيات في معسكر “العمري” ومنطقة “كهبوب” بمديرية ذوباب غرب المدينة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

في السياق، شنت الميليشيا الانقلابية قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والدبابات أحياء سكنية وسط المدينة، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين.

وتصدت المقاومة الشعبية لهجوم الميليشيا في محافظة البيضاء، ومنعها من التقدم نحو مواقع هامة، وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.