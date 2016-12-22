المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يستقبل سفير المملكة بكازاخستان

علي القحطاني (صدى):

ناقش الدكتور “عبد الله بن عبد العزيز الربيعة” المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و “ظاهر بن معطش العنزي” سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان، عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانت الإغائية والإنسانية.

واطلع خلال استقباله بمركز المركز بالرياض، على ما يقدمه المركز من خدمات إنسانية وإغاثية للعديد من الدول والبرامج التي نفذها المركز في أكثر من 33 دولة في أربع قارات.

وأكد “العنزي” الرضى التام والأثر الطيب لما قدمه المركز من أجهزة ومعدات طبية لمستشفى المركز العلمي الوطني للأمومة والطفولة في العاصمة أستانا وإشرافه على تركيبها , تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” مما كان له الأثر في قلوب المسؤولين والمستفيدين في كازاخستان.