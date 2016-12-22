ضبط خلية إرهابية بينهم 3 فتيات في تونس

تونس (صدى):

فككت فرقة الأبحاث التفتيش للحرس الوطني التونسي، خلية إرهابية من 5 عناصر بينهم 3 نساء، تنشط في تونس العاصمة، وسيدي بوزيد ومجاز الباب من محافظة باجة.

وأعلنت الشرطة التونسية في بيان بها، عن تمكنها من ضبط 3 من الفتيات، اثنين منهن إحداهن تلميذة، والثالثة موقوفة بالسجن لتورطها في قضية إرهاب آخري، غضافة لشابان، أحدهما عمره 19 سنة تم إلقاء القبض عليه، والثاني عمره 31 سنة موقوف بالسجن لتورطه في قضيّة إرهابية أخرى”.

وذكرت المصادر الأمنية أن أفراد المجموعة اعترفوا بأنهم يتواصلون فيما بينهم وكذلك مع عناصر إرهابيّة بالجزائر وليبيا، عبر شبكة التواصل الاجتماعي بواسطة أسماء مستعارة للتهرب من المراقبة الأمنية، كما يعملون على استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر الإرهابي والالتحاق بالجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر.